O treinador português Ruben Amorim, que vai orientar o Manchester United, partiu para Inglaterra na manhã desta segunda-feira.

Ruben Amorim, que encerrou um ciclo de pouco mais de quatro anos e meio no Sporting, partiu para Manchester desde o Aeroporto de Beja, num jato particular, pelas 11 horas, com capacidade para oito passageiros.

Com Amorim, viajam os restantes elementos da equipa técnica que o acompanham de Alvalade para Old Trafford: os adjuntos Carlos Fernandes, Adélio Cândido e Emanuel Ferro, o treinador de guarda-redes Jorge Vital e o cientista do desporto Paulo Barreira.

Com a equipa técnica lusa que segue para Manchester foi também o empresário Raúl Costa e algumas malas na bagagem.

Amorim terminou o seu ciclo como treinador do Sporting na noite de domingo, com uma vitória por 4-2 em Braga, para a 11.ª jornada da Liga.

A chegada a Inglaterra está prevista para as 13h45.

A estreia de Amorim como treinador do Manchester United está marcada para 24 de novembro, com a visita ao Ipswich Town, em jogo da 12.ª jornada da Premier League. O United é 13.º classificado, com 15 pontos e encontra um Ipswich que somou a sua primeira vitória no campeonato no domingo (2-1 na visita ao Tottenham) e que é 17.º classificado, com oito pontos.

Na manhã desta segunda-feira, João Pereira já foi anunciado como o novo treinador do Sporting, sendo apresentado às 12 horas, em conferência de imprensa.