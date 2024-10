Ruben Amorim garantiu esta quinta-feira que a relação com Frederico Varandas não foi beliscada pela novela recente, relativamente à saída para o Manchester United. O treinador acrescentou ainda que amanhã, no final do jogo com o Estrela da Amadora, vai falar sobre tudo e a partir daí ficará claro que a relação está boa.

«A relação com o presidente está muito boa. Não há nenhuma guerra, muito menos paz podre, porque isso não faz parte do meu feitio nem do do presidente. Portanto está tudo bem e e isso vai ficar claro amanhã no final do jogo», referiu.

Sobre a postura do presidente do Sporting em todo o processo, o técnico dos leões deu a entender que a postura de Varandas foi de dureza em todo o processo. «Não me parece que o presidente Frederico Varandas tenha forçado a minha saída de imediato. Se está a atrasar? Está a defender os direitos do clube e não me meto nesse aspecto. Amanhã no final do jogo vai ficar tudo claro. Não há paz podre e isso vai ser tudo esclarecido.»

(artigo atualizado)