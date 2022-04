Ligado ao Sporting até 2024, Ruben Amorim voltou a dizer que tem a intenção de cumprir os anos de contrato que lhe restam.

«A minha ideia, na fase boa e nesta fase que eu chamo menos boa ou má - porque não ganhamos os objetivos - é a mesma. Quero cumprir o meu contrato com o Sporting e sou feliz aqui. Se calhar, as pessoas não gostam tanto de mim como na outra altura, mas eu quero ficar no Sporting», disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo com o Gil Vicente.

O técnico dos leões considerou que a ligação que tem aos jogadores e a evolução da equipa o levam a manter-se firme no desejo de não procurar dar outro rumo à carreira nos próximos tempos. «Gosto muito dos jogadores e esta evolução que a equipa teve é um aliciante para nós, treinadores, darmos o passo seguinte. Acho que não é hora de começar um projeto novo. Como jogador, cumpri sempre os meus contratos. Nunca saí a meio: só quando acabei a carreira de jogador, em que saí um ano mais cedo. A minha ideia é cumprir o contrato com o Sporting e depois logo se vê», reiterou.

Ainda assim, o treinador do Sporting disse que os procedimentos no final desta época vão manter-se inalterados. «Quando chega o fim da época, eu dou sempre ao meu agente aquela semana para ele fazer o trabalho dele.»