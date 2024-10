Rúben Amorim fez a antevisão à deslocação a Famalicão, em jogo da nona jornada da Liga portuguesa, em conferência de imprensa realizada em Alcochete, nesta sexta-feira.

Rejeitando uma pergunta sobre a eventual renovação - «Estou focado no presente» -, Amorim respondeu mais à frente se se sente «invejado» no comando técnico do clube, por estar desde 2020 no cargo.

«Invejado no sentido da estabilidade que tenho, isso ninguém tem em Portugal. Até no mundo já é difícil encontrar. Ganhamos o primeiro campeonato e chegámos numa fase difícil, isso deu uma aura diferente à equipa técnica, mas foi-nos permitido errar em muitas situações. Nesse aspeto sinto-me invejado porque é verdade», disse.

Ciente de que muitos comentadores afirmam que Amorim tem um grande peso na estrutura do Sporting, o técnico negou essas alegações.

«Ao contrário do que muitos pensam, não tenho autonomia para decidir tudo o que se passa aqui, mas sinto que sou ouvido em todas as decisões que envolvem a equipa principal», acrescentou.

Após a saída anunciada de Hugo Viana para o Manchester City, como diretor-desportivo, Amorim prefere manter-se na esfera do treinador.

«Não irei dar conselhos a Varandas. Acho que tenho jeito para o meu trabalho porque só me meto no meu trabalho. Foco-me no que consigo fazer e esse dia não sei quando irá chegar. O meu trabalho é o meu trabalho, o trabalho dos outros é o trabalho dos outros», finalizou.