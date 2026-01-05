Ao fim de quase 14 meses, o treinador português Ruben Amorim deixou de ser o treinador do Manchester United. O clube inglês confirmou, esta segunda-feira, o despedimento do técnico de 40 anos.

Depois de Casa Pia, Sporting de Braga (equipas B e principal) e Sporting, além do Manchester United, Amorim quer ficar parado até junho deste ano, tal como o Maisfutebol já noticiou.

Porém, há um futuro pela frente. E qual deve ser, para Amorim? Esperar pela próxima época e por um eventual regresso ao Benfica? Voltar ao Sporting, onde foi tão feliz? Ou continuar no estrangeiro, num “tubarão” europeu, ou num clube mais modesto?

