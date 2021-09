Horas depois da vitória frente ao Marítimo, o Sporting regressou aos treinos em Alcochete, para preparar a deslocação ao terreno do Borussia Dortmund.

Os titulares na partida com os madeirenses fizeram o trabalho habitual de recuperação, enquanto alguns trabalharam com normalidade no relvado. Ruben Amorim chamou «alguns jogadores da formação» para a sessão, de acordo com informação do clube leonino.

De fora continuam Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves: a dupla fez tratamento.

O Sporting defronta o Borussia Dortmund na próxima terça-feira, a partir das 20h00, em jogo da Liga dos Campeões.