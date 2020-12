O Sporting cumpriu esta quinta-feira o último treino do ano, com vista à preparação do jogo com o Sp. Braga, agendado para dia 2 de janeiro.

Tal como na véspera, Zouhair Feddal foi baixa para Ruben Amorim: o central marroquino fez tratamento e trabalho no relvado.

Já Jovane Cabral treinou, mas ainda sob vigilância médica.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h00.