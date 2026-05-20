A agência que representa Ruben Amorim veio a público explicar que o futuro do treinador passa pelo estrangeiro, dissipando assim as dúvidas quanto a uma eventual mudança para o Benfica.

Através de um comunicado, a AS1 Sports refere que o técnico tomou «há muito tempo» a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro. Além disso, garante que não existiu qualquer reunião entre Amorim e clubes portugueses «para discutir condições de trabalho».

Recorde-se que Ruben Amorim está sem clube desde o início do ano, quando foi despedido do comando técnico do Manchester United, e terminou a ligação de pouco mais de um ano com os red devils.

Leia aqui o comunicado da AS1 Sports na íntegra:

«Ruben Amorim tomou, há muito tempo, a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro;

Por isso mesmo, não teve qualquer reunião com clubes portugueses para discutir condições de trabalho, de estrutura, plantel, salariais ou quaisquer outras;

Tudo o que se diga para além disto é mera especulação e não tem qualquer correspondência com a realidade.»