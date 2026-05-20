Agência de Ruben Amorim esclarece que futuro do técnico passa pelo estrangeiro
Técnico português está sem clube desde que foi despedido do Man. United, no início do ano
Técnico português está sem clube desde que foi despedido do Man. United, no início do ano
A agência que representa Ruben Amorim veio a público explicar que o futuro do treinador passa pelo estrangeiro, dissipando assim as dúvidas quanto a uma eventual mudança para o Benfica.
Através de um comunicado, a AS1 Sports refere que o técnico tomou «há muito tempo» a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro. Além disso, garante que não existiu qualquer reunião entre Amorim e clubes portugueses «para discutir condições de trabalho».
Recorde-se que Ruben Amorim está sem clube desde o início do ano, quando foi despedido do comando técnico do Manchester United, e terminou a ligação de pouco mais de um ano com os red devils.
Leia aqui o comunicado da AS1 Sports na íntegra:
«Ruben Amorim tomou, há muito tempo, a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro;
Por isso mesmo, não teve qualquer reunião com clubes portugueses para discutir condições de trabalho, de estrutura, plantel, salariais ou quaisquer outras;
Tudo o que se diga para além disto é mera especulação e não tem qualquer correspondência com a realidade.»