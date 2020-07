O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o dérbi com o Benfica, na Luz, para a 34.ª e última jornada da Liga 2019/20:

«Se foi um erro na minha carreira vir para o Sporting? Se há coisa que tenho a certeza, é que foi a melhor coisa que fiz. Estou muito contente no Sporting e espero que os sportinguistas estejam preparados para a guerra. Guerra no bom sentido, e não naquele que normalmente há no futebol português. Estou mais convencido hoje do que quando cheguei.»

«O quarto lugar não interfere nada com a pré-época, já fizemos planeamento a pensar em tudo e o jogo da pré-qualificação [da Liga Europa] não vai prejudicar.»