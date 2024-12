As agências que representam Ruben Amorim e Bruno Fernandes, que curiosamente agora trabalharam juntos no Man. United, anunciaram que se fundiram numa só.

Chama-se AS1, tem mais de 300 jogadores e, para além dos dois portugueses, representa também talentos como Luis Diáz e Moisés Caicedo, dos rivais Liverpool e Chelsea.

No fundo trata-se de uma junção de quatro agências: a Nomi Sports, do antigo advogado do FC Porto Raul Costa (representa Ruben Amorim, Luis Diáz e Axel Witsel), a MRP Positionumber, de Miguel Pinho (representa Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio), a Football Division Worldwide (representa Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Isaac Romero e Jhon Córdoba) e a Promoesport, do espanhol Rodri Basti (representa Carlos Soler, Geny Catamo e Essugo).

O espanhol Ignacio Aguillo vai ser o diretor-geral da nova agência e cada empresário vai continuar a trabalhar com os jogadores que já tinha. A AS1 entra diretamente para o top-10 das maiores agências do mundo.