Ruben Amorim, técnico do Manchester United, salientou a «sorte» que foi precisa para vencer o Newcastle na abertura da 18.ª jornada da Premier League. Após ultrapassar o registo pontual da temporada passada, o português salientou a capacidade dos «Red Devils» de sofrer juntos enquanto equipa.

«Sofremos todos juntos. Podemos dizer que defendemos bem porque não sofremos golo, mas eles tiveram oportunidades. Por vezes precisamos de um pouco de sorte. Tivemos muitos jogos na temporada em que jogámos melhor do que o adversário e não ganhámos. Hoje estivemos bem na primeira parte mas na segunda sofremos. Não sofrer golos é um bom sentimento, mas se virmos houve jogos em que controlámos melhor o adversário», começou por referir em conferência de imprensa pós-jogo.

Para o ex-Sporting, este triunfo entra para os mais satisfatórios da temporada, principalmente pela dificuldade sentida no segundo tempo.

«Das vitórias mais satisfatórias? Sim, especialmente se vires a segunda parte. Tivemos de defender, por vezes até com seis, mas sofremos juntos. Se tivermos sempre este espírito vamos ganhar muitos jogos. Temos de sentir que por vezes podemos ganhar mesmo sem jogar muito bem».

Dorgu marcou o golaço que deu o triunfo ao United. Sobre a exibição do dinamarquês, Amorim reforçou que este jogo era ideal para as características do extremo.

«É a vida normal de um jogador. Às vezes está num bom momento, noutras vezes tens problemas. Por vezes depende da equipa ou do jogo. Hoje com muitas transições era bom para a habilidade dele de conduzir a bola», atirou.

Relativamente à substituição de Casemiro, que pareceu soar alguns alarmes, o treinador do 40 anos garantiu que se trata de uma substituição tática, dado o momento do jogo.

«Casemiro? Naquele momento não queria tirar o Matheus Cunha, porque senti que era o único jogador que nos deixava respirar. Eles [Newcastle] iam entrar numa ‘corrida’ de cantos e senti que ele ia sentir dificuldades nesse momento», justificou.

Já quanto a Lisandro Martínez, que foi titular pela primeira vez na temporada após lesão, Amorim deixou elogios ao argentino, mostrando-se satisfeito com a exibição do defesa.

«Ele é um jogador com muito caráter e muito bom com bola. Ele jogou e ganhou o Mundial, está habituado à pressão. Mostrou hoje que é um jogador ‘top’», concluiu o português.