Há 1h e 53min
Ruben Amorim foi despedido e a internet diverte-se (nem Mourinho foi esquecido)
Redes sociais encheram-se de memes a brincar com o destino do treinador português
Logo que foi conhecida a notícia do despedimento de Ruben Amorim, a internet encheu-se de memes a brincar com a situação, com o destino do treinador português e com a sina do Manchester United, clube no qual nenhum técnico desde Alex Ferguson consegue ter sucesso.
Nem José Mourinho foi esquecido, ele que um dia disse que se um treinador morre a lutar pelas suas ideias, não é um bom treinador: é um treinador estúpido. Uma indireta ao facto de Ruben Amorim nunca ter aceitado alterar a sua estratégia de três centrais, que era pouco comum no clube.
