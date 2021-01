Gonzalo Plata está a treinar na equipa B do Sporting deste o regresso aos trabalhos dos leões após a vitória sobre o Boavista no Estádio do Bessa.

Segundo o jornal A Bola, o empenho do extremo equatoriano nos treinos não tem deixado Ruben Amorim plenamente satisfeito, notícia que vai ao encontro das informações recolhidas pelo Maisfutebol.

Plata não está sob alçada disciplinar da SAD, mas foi entendido que a despromoção, ainda que temporária, poderá espevitar Plata de modo a que volte a apresentar compromisso máximo. Para já, e porque neste sábado ainda não foi reintegrado na equipa principal, dificilmente será opção para o dérbi de segunda-feira com o Benfica no Estádio José Alvalade.

Recorde-se que na época passada o internacional A do Equador foi presença assídua no onze do Sporting após a chegada de Ruben Amorim ao emblema leonino, mas nesta temporada perdeu preponderância, totalizando 342 minutos repartidos por 11 jogos, apenas três na condição de titular.

Gonzalo Plata foi um dos jogadores do Sporting afetados pela covid-19, para a qual testou positivo em novembro após regressar de compromissos para a seleção do continente sul-americano. Regressou a 11 de dezembro, tendo sido convocado desde então para todos os jogos (11), embora não tenha somado qualquer minuto em cinco deles, o que se explica também pelo bom momento que atravessa o onze base da equipa de Ruben Amorim e pelas outras soluções existentes no plantel para os flancos.

É que além de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, habituais titulares no apoio a Sporar ou a Tiago Tomás, o técnico dos leões tem também à disposição Jovane Cabral e Bruno Tabata que, apesar de terem sido afetados por alguns problemas físicos, têm mais minutos do que Plata.