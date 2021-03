O plano de controlo de custos implementado por Frederico Varandas levou o Sporting a reduzir a massa salarial da SAD em 16 milhões de euros em apenas três temporadas. Em 2018/19 os salários na SAD leonina tinham um peso de 45 milhões de euros, três anos depois estão nos 29 milhões.

Ora isto corresponde a um corte de 35 por cento no peso da massa salarial, sendo que 17 por cento desse peso foi cortado só esta temporada: foram exatamente seis milhões de euros que a SAD leonina conseguiu diminuir ao total pago em salários com a reformulação do atual plantel.

O Relatório e Contas do semestral divulga outros dados interessantes. Por exemplo, o Sporting já só deve 7 milhões de euros ao Sp. Braga da contratação de Ruben Amorim, o que significa que já pagou 3,5 milhões de euros, dos quais 2,8 milhões foram pagos nos últimos seis meses.

As dívidas a clubes por contratação de jogadores caíram de 26,4 para 24,4 milhões, mas não deixa de ser curioso que o Sporting ainda tenha uma dívida de 2,5 milhões de euros ao At. Madrid por Luciano Vietto (depois de já ter pagado 3,7 milhões), o qual foi vendido por... 3,5 milhões.

De resto, a SAD leonina deve ainda, também, dois milhões por Sporar, que já foi emprestado ao Sp. Braga, mais dois milhões ao Liverpool por Rafael Camacho, que foi cedido ao Rio Ave, e ainda um milhão por Eduardo Henrique, que foi emprestado esta temporada ao Crotone.

Refira-se por fim que relativamente a venda de jogadores, e para além dos encaixes com Wendel (20 milhões), Acuña (10,5 milhões), Vietto (3,5 milhões) e Kiki (700 mil euros), o Sporting tem ainda a receber 8 milhões suplementares de Bruno Fernandes relativos a objetivos alcançados.

No total, a SAD encaixou neste primeiro semestre 43 milhões, bem menos do que os 55 milhões do primeiro semestre da época anterior.