Ruben Amorim destacou-se ao longo da carreira de futebolista pela polivalência em campo, tendo atuado, por exemplo, na zona central do meio-campo, como extremo ou até como lateral-direito.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo deste sábado com o Famalicão, o treinador dos leões foi questionado em específico a propósito da dupla de meio-campo formada atualmente por João Palhinha e João Mário: teria ele lugar nesta equipa se ainda jogasse?

«Comigo a treinador, não jogava. Nem estava no plantel», respondeu.

Amorim lembrou que além de Palhinha e João Mário tem na «sombra» outros dois jogadores: Daniel Bragança e Matheus Nunes, que também foram merecedores de palavras elogiosas: «São as duas melhores duplas do campeonato.»

Mais à frente, o técnico leonino abordou a importância crescente de Palhinha na estratégia da equipa. «É um jogador com características diferentes e que nos dá coisas diferentes. É muito importante para a nossa equipa, muito forte fisicamente. E tendo meio campo muito ofensivo, com João Mário e Matheus, mas mais o João Mário, temos de ter um jogador com aquela capacidade de recuperação de bolas, com aquele posicionamento e força física. É algo que nasceu com o João e claramente os números assim o dizem: é um jogador muito importante para nós e estamos muito felizes com ele», concluiu.