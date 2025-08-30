Ruben Amorim deixou um aviso aos benfiquistas: tenham calma, que a aventura dele em Inglaterra ainda não acabou. O treinador tem sido considerado um sonho do candidato Noronha Lopes, por isso há quem torça por derrotas do Man. United.

Apesar de ter noção disso, Rubem Amorim ainda não atirou a toalha ao chão. Diz que o futuro dele é continuar em Old Trafford e que a vida dá muitas voltas, por isso a qualquer momento a situação do Man. United pode mudar.

A resposta veio na sequência de uma pergunta da DAZN sobre se é mais fácil trabalhar em Inglaterra, onde os adeptos são mais racionais do que nos países latinos e têm uma paciência que em Portugal, por exemplo, não têm.

«Acho que aqui é mais fácil. Tens muito apoio, aconteça sempre o que acontecer. Mesmo num clube gigante como o Man. United conseguimos viver o nosso dia a dia. É completamente diferente», referiu em declarações à DAZN.

«Mas ao mesmo tempo é uma montanha russa, por se tratam de um clube que tem uma exposição muito grande. É visto em todo o mundo e há muita pressão. Temos sempre de vencer, é sempre o Manchester United.»

Sem se deter, Ruben Amorim falou sem interrupções e depois, sim, chegou ao Benfica.

«E também vejo que em Portugal estão a fazer contas aos jogos, eleições de clubes e isso... Têm de ter calma, porque isto ainda não acabou. Não sabemos o dia de amanhã e eu poderia ficar aqui.»

Questionado depois se ainda espera ser o treinador do Manchester United quando a Liga Inglesa voltar e a equipa jogar o dérbi em casa do Manchester City, Ruben Amorim disse não ter dúvidas sobre isso.

«A ideia é essa, só serei treinador do United. Se não for, vou de férias. Não há opção de outro clube.»