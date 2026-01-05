Demitido do Man. United na manhã desta segunda-feira, Ruben Amorim não quer assumir um novo projeto pelo menos até junho, ou seja, até finalizada a atual temporada na Europa, sabe o Maisfutebol.

Desgastado nos últimos meses em Inglaterra, o técnico português confidenciou a pessoas próximas que prefere descansar nos próximos meses e, sobretudo, definir com bastante calma e critério o próximo passo na carreira.

Somente uma proposta praticamente irrecusável, como, por exemplo, um eventual convite de um tubarão, pode fazer com que Amorim venha a mudar de ideia neste momento.

No Manchester United, recorda-se, Ruben Amorim dirigiu a equipa em 63 jogos oficiais, com 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas.