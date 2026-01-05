Ruben Amorim
Há 44 min
Demitido do Man. United, Ruben Amorim quer ficar parado até junho
Técnico português está desgastado e não tem pressa para definir o próximo passo na carreira
Técnico português está desgastado e não tem pressa para definir o próximo passo na carreira
Demitido do Man. United na manhã desta segunda-feira, Ruben Amorim não quer assumir um novo projeto pelo menos até junho, ou seja, até finalizada a atual temporada na Europa, sabe o Maisfutebol.
Desgastado nos últimos meses em Inglaterra, o técnico português confidenciou a pessoas próximas que prefere descansar nos próximos meses e, sobretudo, definir com bastante calma e critério o próximo passo na carreira.
Somente uma proposta praticamente irrecusável, como, por exemplo, um eventual convite de um tubarão, pode fazer com que Amorim venha a mudar de ideia neste momento.
No Manchester United, recorda-se, Ruben Amorim dirigiu a equipa em 63 jogos oficiais, com 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas.
RELACIONADOS
OFICIAL: Ruben Amorim despedido do Manchester United
Ruben Amorim: apenas 24 vitórias em 63 jogos no Manchester United
Amorim com a terceira pior percentagem de vitórias desde a II Grande Guerra
Ruben Amorim foi despedido e a internet diverte-se (nem Mourinho foi esquecido)
A reação de Rui Borges ao despedimento do Ruben Amorim
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS