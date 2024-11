Ruben Amorim esteve esta sexta-feira na sala de imprensa de Carrigton, em Manchester, onde pela primeira vez falou com os jornalistas ingleses. Igual a ele próprio, sorridente e confiante, respondeu a todas as perguntas da imprensa inglesa de forma curta e muito direta.

«Sou um pouco sonhador e acredito em mim. Também acredito no clube, temos a mesma ideia e isso pode ajudar. Acredito piamente nos jogadores, verdadeiramente. Eu sei que vocês não acreditam, mas eu acredito muito. Acho que vamos melhorar em vários aspetos», começou por dizer.

«Vocês acham que isso não é possível, mas nós acreditamos. Temos muito espaço para crescer, temos de melhorar em muitas áreas, sobretudo no entendimento do jogo e no aspeto físico. Não sei quanto tempo vai demorar. Sei que no Man. United temos de ganhar jogos. Por isso não posso pedir tempo. Claro que precisamos de tempo, porque esta é uma Liga difícil, mas temos de ganhar jogos já.»

Ruben Amorim recusou, de resto, a ideia que chegou ao Man. United para fazer uma revolução no clube. O português garantiu até que se calhar os jornalistas vão surpreender-se quando virem o onze inicial.

«Não é uma revolução. O futebol não é diferente se tiver cinco, quatro ou três jogadores atrás. A equipa vai mudar, mas não será uma revolução, nem sequer uma evolução. É uma maneira diferente de jogar futebol, a minha maneira de jogar. Gosto de ter a bola e de jogar com bola. Temos de melhorar na transição defensiva, isso é claro para toda a gente. Depois há vários detalhes a melhorar e eu quero ajudar os jogadores a melhorar nesses detalhes.»

Uma coisa é certa: o Man. United vai jogar já desde domingo segundo a ideia de Ruben Amorim.

«Como treinador tenho de escolher jogar de uma forma ou de outra. Eu prefiro arriscar jogar com a minha ideia do que jogar pelo seguro. Se eu acreditar muito na minha ideia, os jogadores também vão acreditar. Por outro lado, se eu não acreditar, então eles também nunca o vão fazer», disse.

«Vamos ter de adaptar alguns jogadores, porque há posições que não têm um jogador com o perfil para essa posição. Por isso vamos fazer algumas adaptações. Mas isso não muda o essencial. Foi o que eu disse, jogando com quatro ou cinco jogadores atrás, os princípios são os mesmos. Quando olharem para o onze inicial, se calhar vão perceber que não há assim tantas mudanças, mas depois vão ver que os jogadores estão a jogar de forma diferente, em posições ligeiramente diferentes.»