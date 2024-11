Ruben Amorim é o novo treinador do Manchester United, mas só viaja para Inglaterra no dia 11 de novembro de 2024.

Com a despedida marcada para o jogo com o Sp. Braga, no dia 10 do mesmo mês, o técnico luso já tem estreia marcada no banco dos Red Devils.

O primeiro jogo como treinador do Manchester United será no dia 24 de novembro em casa do Ipswich Town, às 16h30, na 12.ª jornada da Premier League. Esta partida será após a pausa para as seleções.

CONFIRA O CALENDÁRIO DO MANCHESTER UNITED