Éric Cantona, antigo jogador do Manchester United, revelou que Ruben Amorim estará insatisfeito com os jogadores que tem à disposição no plantel dos Red Devils.

Frente ao Newcastle, no domingo, o Man. United somou a 14.ª derrota na Premier League, na circunstância uma pesada goleada por 4-1, e atingiu um ciclo de quatro jogos sem ganhar.

Face aos números pesados, o antigo internacional francês, que representou o United entre 1992 e 199, atirou as culpas para o plantel, lembrando o passado vitorioso do treinador português no Sporting.

«Temos de esperar. Ele fez grandes coisas em Lisboa e chegou a meio da temporada, por isso, não escolheu nenhum jogador», começou por dizer o francês, em declarações citadas pelo Manchester Evening News.

«Eu sei que Amorim está insatisfeito com os jogadores, por isso, temos de esperar até ao verão. Será mais justo julgá-lo na próxima temporada, porque tem de trabalhar com os jogadores que não escolheu», rematou.