Rio Ferdinand reagiu à contratação, agora oficial, de Ruben Amorim pelo Manchester United.

O nome histórico do futebol inglês e dos Red Devils disse que o feedback recebido acerca do técnico de 39 anos tem sido positivo e que até falou com um português, com quem jogou, para saber mais sobre ele.

«Falei com o Nani há uns dias e ele disse-me: 'Rio, os jogadores jogam por ele, adoram-no e respeitam-no. Ele disse que o Ruben Amorim é alguém muito direto. O que tenho ouvido de pessoas que jogaram com ele e que estão à volta dele é que, como humano, o caráter e o carisma do Amorim vai ser a grande diferença para Ten Hag», disse o ex-futebolista.

Ferdinand lembrou ainda que Ruben Amorim conseguiu reerguer os leões. «Não conseguiam competir com o FC Porto ou o Benfica e não estavam sequer perto de vencer a Liga. Os adeptos estavam desencantados e havia turbulência nos bastidores. Ele chegou lá e imediatamente mudou a sorte do Sporting. Mudou o estilo de jogo e as expectativas.»