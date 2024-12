A imprensa inglesa de referência é esta segunda-feira unânime na análise: quatro minutos de inspiração de Diallo salvaram Ruben Amorim dos memes da internet, e até de males bem piores.

O treinador português, recorde-se, deixou as estrelas Rashford e Garnacho de fora do dérbi de Manchester, frente ao City, e uma derrota (que esteve muito próxima) poderia custar caro a Amorim, após ter arriscado tanto.

«O tempo é a moeda de troca para Amorim, e neste jogo ganhou um pouco mais. Conseguiu fazer uma afirmação da sua própria impiedade. Para já, são pequenas vitórias. Mas esta versão do Manchester United vai festejar com elas», escreveu, por exemplo, o The Guardian.

Já a BBC, por outro lado, destaca que «este será recordado como o dérbi de Diallo, mas poderá ser ainda mais significativo para o futuro do treinador do United».

Venha dai perceber o que se escreveu em Inglaterra da vitória de Amorim.

Barney Ronay, colunista do The Guardian

«À medida que o jogo passava dos 70 minutos, com o United a perder por 1-0 e ainda a jogar um futebol assombrado, lateral e sinuoso, as declarações do treinador já estavam a percorrer a Internet. O treinador do United vê os jogadores a vestirem-se. Rashford foi expulso por comer peixe com a faca errada. Esse género de coisas. O futebol odeia o vácuo. É preciso algo para preencher o ar vazio. O ridículo serve, e muitas vezes o ridículo pode acabar por ser fim. Por isso, e aconteça o que acontecer, Amorim estará sempre grato pela intervenção de Diallo, por aqueles quatro minutos que lhe permitirão ter um pouco mais da paciência que pediu, mas que nunca teve. O tempo é a moeda de troca para Amorim, e neste jogo ganhou um pouco mais. Conseguiu fazer uma afirmação da sua própria impiedade. Para já, são pequenas vitórias. Mas esta versão do Manchester United vai festejar com elas.»

Danny Murphy, antigo jogador e colunista da BBC

«O resultado significa um grande impulso para Amorim, e não apenas porque vai fazer com que os adeptos se sintam apoiados e os jogadores acreditem nos seus métodos. O mais importante é que, especialmente com Diallo a ser a estrela do espetáculo, o resultado justifica o tratamento dado a Marcus Rashford e Alejandro Garnacho. Quer se concorde ou não com a decisão de os deixar de fora do plantel, a sua explicação dá o mote para o resto da equipa do United. Diz-lhes que não importa quem são, se não estiverem em forma nos treinos, se não jogarem bem ou se não se comportarem da forma correta, não farão parte do plantel. Isto transmite uma mensagem muito importante aos jogadores sobre as repercussões dos maus desempenhos, o que, na minha opinião, o seu antecessor, Erik ten Hag, não fazia com frequência. Assim, em todos os aspectos, o domingo foi um dia brilhante para Amorim. Será recordado como o dérbi de Diallo, mas poderá ser ainda mais significativo para o futuro do treinador do United.»

Pete Hall, jornalista do Independent

«Foi ousado. Foi corajoso. E, durante 88 minutos, pareceu de facto muito tolo. Mas é por isso que Ruben Amorim foi contratado para ser o salvador do Manchester United. Desde o momento em que entrou, prometeu dor a curto prazo para benefício a longo prazo. No entanto, parecia que tinha ido longe demais. O que quer que Marcus Rashford e Alejandro Garnacho tenham feito, não deviam ser excluídos de um dérbi crucial de Manchester à custa de um bom resultado para a equipa no Etihad. Amad Diallo, ao ganhar um penálti aos 88 minutos e ao marcar um golo sensacional, deu a Amorim a derradeira justificação para fazer as escolhas que fez, mesmo nos jogos mais importantes. Amad já é o porta-estandarte do jogo de alta intensidade e pressão que Amorim quer incutir no United. Já Rashford e Garnacho são tudo menos isso.»