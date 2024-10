Depois da saída de Erik ten Hag, a mudança de Ruben Amorim para o Manchester United tem sido notícia ao redor do globo. Esta quinta-feira, Paul Merson, antigo internacional inglês, destacou o trabalho «incrível» do treinador português, mas avisou que o Manchester United está «cinco degraus acima».

«Ele tem sido incrível no Sporting, mas isto será diferente. Sem desrespeito, mas eles jogam contra o FC Porto e Benfica e pronto. Está a chegar a um dos maiores clubes do mundo e já vimos isto com Ten Hag: foi brilhante no Ajax, chegou ao Man. United, venceu um jogo, empatou um e perdeu outro e ficou sob pressão. Há muito trabalho a ser feito, isto são cinco passos acima”, começou por dizer à Sky Sports.

Sobre o Man. United, o antigo jogador do Arsenal referiu que é «um dos maiores clubes do mundo», mas com uma equipa «pouco acima da média».

De relembrar que o Man. United encontra-se atualmente em 14.º lugar da Premier League, com 11 pontos. Face a este arranque, Merson acredita que Amorim merece ser tornado cavaleiro se conseguir chegar ao top-4 do campeonato.

«Ficaria surpreendido se eles chegassem ao top-4. Podiam colocar Pep Guardiola no comando do Manchester United e ele não conseguiria mudar assim tanto. Vai levar tempo. Se ficarem entre os quatro primeiros, têm de mandar árvores abaixo e o Amorim tem de ser nomeado cavaleiro pelo rei», concluiu.