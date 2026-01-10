Ruben Amorim
Há 1h e 23min
VÍDEO: Ruben Amorim aterra em Lisboa
Técnico luso regressou a Portugal após o despedimento do Manchester United
Ruben Amorim regressou a Portugal. O técnico português aterrou esta tarde no Aeroporto Humberto Delegado, em Lisboa, cinco dias após ter sido despedido do Manchester United.
O ex-Sporting, após o depoimento, continuou ainda alguns dias em Manchester, tendo regressado a Portugal acompanhado da família.
Em imagens exclusivas captadas pela TVI/CNN, Amorim mostrou-se sorridente, mas optou pelo silêncio ao ser questionado sobre um eventual regresso ao futebol português.
