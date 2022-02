O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Famalicão (2-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[Slimani] «A única estrela no Sporting é a equipa. Sabemos que os adeptos têm muito carinho por ele. Faltou energia à equipa e o Slimani dá-nos isso, e os adeptos também ajudam. Mais do que dar minutos ao Slimani, o jogo estava a pedir a entrada dele. Podem jogar os dois [Slimani e Paulinho]. O Slimani ainda tem de crescer muito, nota-se fisicamente, e vai crescer. Em relação à gestão do plantel, é muito claro. O Slimani adaptou-se da melhor forma e é um grande reforço.

[Saída de Feddal e Matheus Reis a central] O Feddal saiu porque já tinha amarelo e o Matheus Reis é mais rápido, e nós queríamos controlar as bolas longas do Famalicão. O Matheus Reis estava mais fresco, foi muito por aí. Às vezes não sai aquele que está a jogar pior ou melhor, mas sim o que é melhor para a equipa.»