Roderick Miranda cumpre a quarta temporada na Austrália, ao serviço do Melbourne Victory, e é a partir do outro lado do mundo que o central tem visto a ascensão de Ruben Amorim como treinador principal.

Uma coisa que ele, confessa, nunca conseguiria imaginar quando partilhava o balneário com o agora treinador do Manchester United. Embora Amorim já fosse nessa altura um jogador muito inteligente.

«Nunca pensei que ele viesse a ser treinador! Não pelos seus dotes futebolísticos ou pela sua inteligência, mas porque era o palhaço do balneário. Tinha uma personalidade muito divertida e estava sempre a fazer alguma coisa para fazer rir as pessoas», referiu Roderick Miranda, em entrevista ao Flashscore Austrália.

«Quando soube que ele tinha começado a ser treinador, fiquei um pouco surpreendido e perguntei-me como é que aquele tipo com quem joguei se podia tornar tão sério! Mas ele era um jogador muito inteligente. Podia fazer muitas posições diferentes e talvez seja por isso é que é um treinador brilhante, porque tem um grande conhecimento do jogo.»

Nesta entrevista, Roderick Miranda comentou ainda o sucesso de Nuno Espírito Santo em Inglaterra. Para afirmar precisamente o contrário do que tinha dito de Ruben Amorim: se um o surpreendeu, o outro foi previsível.

«Não estou nada surpreendido com isso, porque sempre soube que ele era muito bom. Se ele tiver os jogadores certos e o ambiente certo, é um treinador que pode garantir este tipo de resultados», sublinhou.

«No Wolves tivemos duas épocas em que terminámos em sétimo lugar [2018/19 e 2019/20] e conseguimos um lugar na Liga Europa, por isso ele já mostrou o que pode fazer. Por isso, não é uma surpresa para mim. Talvez seja para outras pessoas, especialmente para um clube como o Nottingham, que não é um clube de topo, mas não para mim.»