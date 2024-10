Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a vitória por 1-2 frente ao Portimonense na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, esta sexta-feira, 18 de Outubro, no Algarve.

[O que tira de positivo deste jogo? A exibição do Conrad? A estreia do Bruno Ramos?]

Obviamente, há exibições que foram muito boas, o Bruno [Ramos] principalmente, por ter menos experiência. Adaptou-se muito bem, muito certinho em tudo o que fez, muito agressivo, tem capacidade física muito boa.

Nós tivemos sempre o jogo controlado; uma coisa boa também é que não deixámos o Portimonense criar perigo. Tivemos ali umas partes onde fazíamos uma falta, a bola ia para canto e depois sofríamos muito nas bolas paradas, algo que temos de mudar, porque as características dos nossos centrais mudaram um bocadinho. Há coisas boas e há coisas más, e nós temos de melhorar nesse aspeto.

Demorámos a criar ocasiões, mas era um bloco muito baixo e temos de lutar contra isso. Com o jogo controlado, fizemos um golo, tivemos várias bolas a passar à frente da baliza e faltou-nos alguma agressividade aí.

Na segunda parte, podíamos ter feito golo, não fizemos e depois, numa bola parada, surgiu o empate. Ainda tivemos a capacidade de dar a volta novamente ao resultado. Acaba por ser uma vitória justa num jogo em que não precisávamos de sofrer tanto.

O Conrad [Harder] jogou muito bem como avançado. Não tem ainda a mesma potência do Viktor [Gyökeres], também é difícil. São dois grandes golos, duas boas finalizações. Adaptou-se bem à esquerda, algo cansado no fim porque teve nas seleções, mas muito satisfeito com o rendimento dele.