O treinador do Sporting, Ruben Amorim, foi questionado na antevisão à final da Taça da Liga com o Sp. Braga sobre o caso dos dois falsos positivos a Covid-19 de Nuno Mendes e Sporar. O técnico sublinhou que para os leões o que importou era a veracidade dos factos.

O Sporting dissera que o lateral e o avançado testaram positivo e que, por isso, podiam jogar a meia-final com FC Porto. Acabaram por não o fazer, uma vez que o laboratório só agora respondeu à Direção Geral da Saúde.

Nuno Mendes e Sporar estão, assim, livres para defrontar os minhotos.

«Na semana passada, também achei que podia tê-los, portanto, só quando estiverem perfilados posso ter a certeza», disse Amorim, em conferência de imprensa.

O caso levou a uma troca de comunicados com o FC Porto, rival na terça-feira, mas também o Sp. Braga interveio, com uma exposição. Questionado sobre se o clube do Minho já estava a pensar na final, o treinador leonino rejeitou essa ideia.

Ruben Amorim atirou: «Penso que não. O Sp. Braga estaria certamente interessado em defender a verdade desportiva na sua ideia. Agora, os factos comprovam que estávamos certos. Até pelo nosso médico e estrutura, e não estávamos a cometer nenhum ato ilegal, mas a verdade para nós é o mais importante.»

Mais tarde, o líder dos verdes brancos foi questionado sobre se se sentia prejudicado por não ter tido os dois atletas.

«O importante era isto: não queríamos meter jogadores infetados, nem os ponhamos ao pé dos nossos outros jogadores [se estivessem infetados]», respondeu.

«Os factos deram-nos razão. Basta até um membro do staff sair que ficamos mais fracos. Injustiçados foram os jogadores. O importante é verem que o Sporting e o seu médico tinham razão. Para nós, é assunto encerrado», concluiu.