Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada:

[Champions:] «Era um objetivo do clube, sabíamos que ia ser muito difícil e vamos jogar a melhor e maior competição da Europa. O que peço, neste momento de alguma euforia dos adeptos por essa conquista, que é a ida à Champions, que vamos sofrer muito. Se já sofremos no campeonato, é importante termos noção disso e não mudar a nossa ideia de aposta na formação, valorização dos jogadores. Vai ser complicado.»

«Entrámos fortes, sabíamos o que o Rio Ave ia fazer, os jogadores estiveram à altura do momento, um momento difícil, de grande pressão. Mas voltámos a falhar muitos golos. Demorou até marcar o primeiro, mas os jogadores estiveram bem, entenderam o que o Rio Ave ia fazer, não houve muitas transições. Nós até tivemos mais transições do que o Rio Ave.»

«Em relação aos adeptos, já começamos a estar habituados: sabemos da ansiedade, que estão à espera há muito tempo, mas temos de ganhar o próximo jogo. Vai ser difícil, o Boavista tem feito um campeonato irregular, mas já perdeu pontos que não merecia. Vamos focar no próximo jogo, há muito para fazer.»