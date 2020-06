Rúben Amorim, treinador do Sporting, foi confrontado nesta quarta-feira com a realização da final a 8 da Liga dos Campeões em Lisboa, mais concretamente nos Estádios da Luz e de Alvalade.

O técnico leonino comentou por congratular-se com a boa notícia mas deixou um reparo às entidades envolvidas neste processo. «O presidente do Sporting está neste momento reunido com o Presidente da República e poderá responder melhor, mas para nós é um orgulho receber a maior competição de clubes da Europa.»

«Mas também não posso deixar de dizer que o empenho que se demonstrou para trazer esta prova também podia ser utilizado para terminar o CNS (Campeonato Nacional de Seniores). Falo disto porque estive lá há pouco tempo, sei os sacrifícios que os clubes fazem e era importante também haver essa atenção com esses clubes», salientou Rúben Amorim.



