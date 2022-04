Ruben Amorim, treinador do Sporting, estava conformado com a derrota com o FC Porto (1-0) na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões já tinham vencido por 2-1 em Alvalade e seguem para a final da competição.

Slimani ficou fora do clássico e o técnico leonino admite que o avançado não seguiu o caminho delineado pelo Sporting.

«Desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto, todos os jogadores que vêm para o Sporting são avisados, mesmo antes de assinar há uma conversa: há que seguir um caminho. O Sporting vive bem sem o treinador, sem os jogadores, mas não acredito que o Sporting ganhe sem todos remarem para o mesmo lado, e temos de remar com muita força.

«Sabemos do momento em que viemos. No dia em que cheguei, aquele ambiente que estava lá, garanto que não volta a haver. Prefiro perder eliminatórias, campeonato e o meu emprego. O Sporting não volta a ter aquele ambiente que tinha na Academia quando eu cheguei. Se tivermos que sair, uns jogadores vendidos, outros que não se adaptaram, o treinador que porque não ganhou, isso para mim é claro.»

«O treinador do Sporting e os jogadores do Sporting não foram melhores que o treinador e os jogadores do FC Porto nesta eliminatória, nem vão ser no campeonato. Há que aceitar com naturalidade.»

«Garanto que para o ano vamos estar a lutar por todos os jogos, não sabendo o que nos espera. Precisamos de garantir o segundo lugar, senão são dois passos atrás. Não vamos ganhar nem o campeonato, nem a Taça de Portugal, vencemos a Supertaça e a Taça da Liga.»

«Temos de pensar de onde viemos, o que aconteceu. Somos muito melhor equipa do que éramos no ano passado e no ano passado fomos campeões. Voltar ao ambiente que tinha quando cheguei à Academia é impossível. Prefiro perder o meu emprego a arriscar, em situações como esta do Slimani.»