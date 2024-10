Esta quinta-feira, Ruben Amorim recusou abordar a transferência do Sporting rumo ao Manchester United. No entanto, várias atitudes do treinador levam a querer que esteja próxima a mudança.

De carro, e à saída da Academia Cristiano Ronaldo, o treinador dos leões foi interpolado para tirar algumas fotografias e dar autógrafos a meia dúzia de fãs. Quando terminou, uma jornalista desejou as maiores felicidades a Ruben na nova aventura e este agradeceu.

«Tudo de bom em Manchester», referiu a jornalista.

«Obrigado», respondeu Ruben.

De referir que na conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do Sporting garantiu que vai explicar tudo após o jogo com o E. Amadora, marcado para esta sexta-feira, às 20h15.