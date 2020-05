O Sporting voltou a treinar nesta quarta-feira na Academia de Alcochete, com Rúben Amorim a voltar a fazer uma sessão coletiva, ou seja, com todo o grupo em simultâneo no relvado.

O técnico voltou a focar aspectos tácticos e físicos durante uma sessão que voltou a contar com guardião Anthony Walker na equipa principal, enquanto Renan Ribeiro e Luiz Phellype mantêm o mesmo quadro clínico.

O Sporting folga nesta quinta-feira e regressa aos treinos na sexta.