O Sporting voltou aos treinos nesta segunda-feira com vista ao regresso da Liga. O terceiro teste à Covid-19 deu resultados negtivos e, como tal, a equipa começou a adaptar-se para a possibilidade de treinos coletivos.

Rúben Amorim dividiu o plantel em dois grupos e, escrevem os leões, «implementou novas dinâmicas no processo de treino», com os jogadores a «trabalharem num contexto mais próximo ao que encontram no jogo».

De acordo com o clube leonino, o treinador «vai implementar este trabalho de forma gradual durante esta semana, respeitando sempre as medidas de segurança e higiene previstas pelas autoridades e agindo com todas as cautelas necessárias».

Renan Ribeiro e Luiz Phellype continuaram ausentes e o guarda-redes Anthony Walker voltou a ser chamado à equipa principal.