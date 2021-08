O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino com vista à preparação do jogo em Famalicão, num jogo agendado para o próximo sábado, pelas 20.30 horas.

Rúben Amorim contou com todo o plantel, exceção feita a Gonzalo Plata. O equatoriano de 20 anos realizou trabalho condicionado no relvado.

Os jogadores do Sporting regressarão aos treinos esta sexta-feira de manhã, com a conferência de imprensa de antevisão do embate contra o Famalicão a estar marcada para as 16:30 no Estádio José Alvalade.