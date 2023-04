O Manchester City defronta nesta terça-feira o Bayern Munique no jogo grande dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Rúben Dias fez a antevisão à partida e foi questionado se a frente de ataque do Bayern Munique o assusta, uma vez que conta com nomes como Sadio Mane, Leroy Sané, Gnabry, Musiala ou Alphonso Davies, todos conhecidos pela velocidade.

E se foi questionado por nomes, o defesa português respondeu com… nomes.

«Bem, nós também temos alguns nomes… Temos Kyle Walker, Akanji, temo-nos a mim, ao Nathan Aké, o Stones, o Laporte, o Sergi Gómez. Já viram os nossos nomes?», questionou.

E nem perante a insistência do jornalista, que o confrontou com a falta de velocidade que é apontada à defesa do Man. City, Rúben Dias desarmou.

«Veremos no campo. No campo é que veremos», rematou.