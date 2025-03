Nesta altura já não há muitas dúvidas: a inglesa Maya Jama é a nova namorada de Rúben Dias. A apresentadora e atriz esteve na última semana em Lisboa a aproveitar uns dias, na companhia do internacional português.

Maya Jama esteve no Estádio José Alvalade, no passado domingo, a assistir à partida entre Portugal e a Dinamarca (5-2). Nas bancadas, fez-se acompanhar por uma amiga. Posteriormente publicou um vídeo a passear na Ponte 25 de abril, a bordo do carro de Rúben Dias.

Os sinais já eram muitos, mas esta quarta-feira, a britânica de 30 anos também publicou um vídeo a andar de bicicleta na Herdade da Aroeira, um condomínio de luxo situado em Almada.

Com estes avanços, são cada vez menos as dúvidas de que ambos vivem um romance. Só fica mesmo a faltar uma fotografia do casal! De recordar que esta é a primeira namorada do defesa do Manchester City depois do relacionamento mediático com a cantora April Ivy.