Rúben Dias desdobrou-se em elogios a dois dos companheiros de setor na seleção nacional. Em conferência de imprensa, o defesa-central foi questionado sobre Pepe e António Silva.

«Pepe? Ainda aqui está e ainda está como está! Aprendi muito com o Pepe e continuo a aprender. Tudo o que ele tem feito nestes últimos anos de carreira, que tenho acompanhado aqui na seleção, tem servido de exemplo. Toda a gestão que ele tem feito, a condição física com que ele ainda se apresenta. Mais do que aprendizagem, conselhos, é um livro aberto para eu ler se quiser», salientou.

O jogador do Manchester City aplaudiu ainda o desempenho de António Silva ao longo da temporada: «António chegou ao final da primeira temporada dele. Felizmente para ele, para mim e para todos os benfiquistas, acabou por conquistar o título. Já o disse na altura do Mundial, ele não está aqui por acaso, está aqui exclusivamente pela qualidade que ele tem demonstrado e pela consistência com que tem demonstrado essa qualidade.»