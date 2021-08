Rúben Neves foi o jogador português a atuar no estrangeiro com melhor desempenho neste fim de semana, de acordo com as notas atribuídas pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol.



O Wolverhampton perdeu com o Tottenham (0-1), mas Rúben Neves teve um excelente desempenho e foi avaliado com uns impressionantes 8.7.



Os desempenhos de Bruma pelo PSV, adversário do Benfica no play-off de acesso à Champions League, e de André Silva pelo Leipzig completam o pódio Made in Portugal (8.2).



Confira os 10 portugueses com melhor desempenho nos campeonatos exteriores: