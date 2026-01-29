Apesar do golo de Rúben Neves, o Al Hilal deixou escapar os três pontos após empatar frente ao Al Qadisiya por 2-2 e pode ver a equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix aproximar-se da liderança. Bruno Varela e Fábio Martins goleados por 4-0 na derrota frente ao Al Shabab.

No jogo da 19.ª jornada do campeonato saudita, o Al Hilal queria regressar às vitórias depois do empate frente ao Al Riyadh. Rúben Neves abriu o marcador, aos oito minutos, através de um canto direto.

Veja o golaço do internacional português:

No entanto, a equipa comandada por Simone Inzaghi sofreu, dois minutos depois, o empate na partida. Na segunda parte, a formação da casa chegou, inclusive, à vantagem com golo de Julian Quinones ao minuto 78 e só não somou os três pontos porque, em cima do minuto 90, Salem Al Dawsari repôs a igualdade no marcador e fez o sexto golo na temporada.

Com este empate, o Al Nassr dos portugueses Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, pode aproveitar o deslize dos líderes do campeonato e, em caso de vitória no jogo marcado para sábado, aproxima-se do topo da tabela. Recorde-se que o Al Hilal soma 46 pontos e mantém-se, apesar do resultado, no primeiro lugar.

Noutros resultados, o Al Hazem, equipa de Fábio Martins e Bruno Varela, foi goleada na derrota diante do Al Shabab por 4-0. Carlos Junior, ex-Rio Ave e Santa Clara, com um hat-trick (51m, 65m e 89m) e Josh Brownhill marcaram na vitória da equipa visitante.

Com esta derrota, o Al Hazem soma ocupa o 12.º lugar, com 20 pontos. Já o Al Shabab permanece, à condição, no 13.º lugar com 16 pontos.