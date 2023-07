Rúben Neves apresentou-se ao trabalho no Al Hilal, marcando presença no local de estágio da equipa saudita na Áustria. O internacional português, recrutado ao Wolverhampton, já trabalha assim às ordens de Jorge Jesus.

O médio luso encontrou várias algumas caras conhecidas, como Jesus ou André Carrillo, mas não Moussa Marega, com quem chegou a jogar no FC Porto. O avançado maliano foi dispensado pelo treinador do Al Hilal.

Como é habitual nestas situações, Rúben Neves foi alvo de uma praxe por parte dos novos companheiros de equipa, como demonstram as imagens partilhadas pelo clube nas redes sociais.