Na antecâmara do Wolves-Sevilha, referente aos quartos de final da Liga Europa, Rúben Neves falou sobre o carinho que tem por Julen Lopetegui, mas garante que vai fazer tudo para o afastar da competição.

«Lopetegui é muito especial para mim. Pôs-me a jogar com 17 anos e estou muito agradecido por isso. É algo que não se vê todos os dias em Portugal, pelo menos em 2014 não davam minutos a jogadores tão jovens», disse.

A sua estreia, pela mão do espanhol, aconteceu no FC Porto-Marítimo (2-0). Rúben Neves até marcou nesse jogo, o único golo da temporada de estreia. Realizou no total 37 jogos ao serviço dos dragões.

Apesar da nostalgia, o português quer bater Lopetegui e marcar presença nas meias-finais da prova.

«Quero vencer-lhe, claro, mas vou estar sempre muito agradecido. É um grande treinador, trabalha muito bem, quer jogar bom futebol», diz o médio português, garantido que no Wolves, jogadores e equipa técnica vão dar tudo ao seu alcance para chegar à vitória.

Wolves e Sevilha encontram-se esta terça-feira na Alemanha, num jogo único que vai decidir um dos semi-finalistas da Liga Europa.