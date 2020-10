Ruben Neves crê que a armada lusa do plantel do Wolverhampton é apenas um dos segredos para o bom ambiente que se vive no balneário.

«Acho que é um clube fácil de nos adaptarmos. Eu senti isso quando cheguei. Acho que todos o sentem quando chegam. Não só porque há muitos jogadores portugueses, mas porque temos um balneário fantástico. Já disse isto uma vez e acho que posso repetir: dificilmente irei encontrar, outra vez, um balneário como este. Jogadores muito unidos. De muitos países, mas todos focados num objetivo. E todos a querer o melhor para o clube», disse o médio à Sport Tv.

Fábio Silva e Vitinha chegaram ao emblema inglês no último mercado de transferências e têm pedido conselhos a Ruben Neves.

«Não só dentro do campo, sobre o nosso estilo de jogo, mas também fora, em relação à cidade. E nós estamos cá sempre prontos a ajudar. Queremos que eles se sintam bem, que se sintam em casa, e acho que temos conseguido isso. Parece-me que a adaptação deles tem sido muito boa. Portanto, agora é desfrutar do clube e da Premier League, que é um excelente campeonato para evoluírem como jogadores», vincou.

O internacional português revelou ainda que o segredo para os golos fora da área é «o treino» e destacou a relação «muito boa» que mantém com Nuno Espírito Santo.