O Wolverhampton foi o protagonista de uma das reviravoltas mais emocionantes da Premier League na presente temporada. A perder por 2-0 ao minuto 68, a equipa de Bruno Lage recuperou e chegou à vitória (3-2) já nos descontos, com um golo feliz de Rúben Neves.



Segundos depois do golo do médio português, com o contributo involuntário de um adversário, a transmissão televisiva captou as reações dos treinadores de Aston Villa e Wolves.



Enquanto os jogadores do Wolves festejavam efusivamente no relvado, Dean Smith e os adjuntos do Aston Villa olhavam em frente, não querendo acreditar no que tinha acabado de acontecer.



Curiosamente, Bruno Lage surgiu na transmissão televisiva com uma postura totalmente serena, de costas para o retângulo de jogo e a olhar tranquilamente para a bancada, à procura de algo ou alguém.



E você, conseguia estar assim tão calmo depois de uma reviravolta épica?