Depois de concluído o período de empréstimo aos dragões, com apenas dois jogos realizados pela equipa principal, Rúben Semedo aguarda uma definição sobre o seu futuro imediato.

O defesa-central, vinculado ao Olympiakos até 2023, encontra-se em Lisboa e decidiu manter a forma num jogo de futsal com amigos.

Curiosamente, no dia em que o FC Porto de Sérgio Conceição regressou ao trabalho, Rúben Semedo surgiu no pavilhão equipado com as cores do emblema portista, após uma experiência em que festejou a conquista do campeonato português, não obstante a parca utilização.

No vídeo divulgado pelo internacional português é possível reconhecer outros jogadores de futebol como Herculano (Vitória de Guimarães) ou Leandro Tipote (Estrela da Amadora).

VEJA O VÍDEO PARTILHADO POR RÚBEN SEMEDO NAS REDES SOCIAIS.