Ruben Semedo já está no Tribunal da Amadora para ser ouvido em primeiro inquérito e ficar a conhecer as medidas de coação, depois de ter sido detido por ser suspeito de violência doméstica.

A namorada, com quem o jogador está há quatro anos, apresentou queixa contra ele, acusando-o de agressões que terão deixado hematomas claros no corpo e de sequestro, por a ter mantido presa em casa.

Ora Ruben Semedo foi detido pela polícia às 3 horas da madrugada de domingo e esta segunda-feira vai ser presente a juiz.

A advogada Cândida Henriques, que está a acompanhar Ruben Semedo, falou com os jornalistas à porta do tribunal e garantiu não haver ainda uma ideia de quando vai efetivamente começar o interrogatório.

«Ainda não sabemos, o que sei é que o processo ainda não foi distribuído», começou por referir, adiantando que Ruben Semedo «reclama inocência e vai colaborar com a justiça».

«Já estive com o meu cliente, obviamente que está triste, está desconfortável com a situação, porque ninguém gosta de estar numa situação destas,, passou uma noite inteira no comando metropolitano da PSP e, apesar de ter sido bem tratado, teve um bocadinho de frio», acrescentou.

A advogada revelou também que Ruben Semedo foi detido às 3 horas da madruga, logo duas horas depois de apresentada a queixa, porque o jogador ia viajar domingo para o Qatar, onde joga, e houve a necessidade de apressar as diligências.