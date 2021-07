Rúben Vinagre ainda agora foi apresentado como reforço do Sporting e já trouxe o seu toque para Alcochete.

Num vídeo bem humorado, com o lema «Mete Vinagre nisso», o lateral surge a temperar a sopa do extremo Nuno Santos ou a água do roupeiro Paulinho, entre outras situações que fazem os adeptos sorrir.

O lateral-esquerdo chega a Alvalade cedido pelo Wolverhampton, sendo que os leões ficam com opção de comprarem o passe do jogador por 10 milhões de euros.

Veja o vídeo de apresentação de Rúben Vinagre: