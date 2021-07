Agora é oficial: Rúben Vinagre é (novamente) jogador do Sporting. Seis anos depois o lateral esquerdo está de regresso ao clube do coração, para concretizar um desejo que nunca escondeu.

«Gostava que um dia acontecesse [voltar ao Sporting]. Gostava porque é o clube do meu coração», disse ao Maisfutebol, em entrevista publicada em 2016.

Rúben Vinagre tinha acabado de sagrar-se campeão europeu de sub-17 por Portugal. Isto no final da primeira época como emigrante. Um ano antes o esquerdino tinha trocado o Sporting pelo Mónaco. Em poucos meses passou dos sub-16 leoninos para a equipa B monegasca, e por isso não mostrava arrependimento pela mudança.

«Saí porque procurava um projeto diferente. Tencionava chegar mais cedo a uma equipa A e sabia que no Sporting isso seria mais complicado, porque o Sporting não gosta de saltar etapas. Gosta de fazer uma formação controlada. No estrangeiro isso não acontece. Quando veem que um jogador já está preparado, lançam-no. Não dão grande importância à idade, só ao facto de se estar preparado ou não», justificou então, na conversa com o nosso jornal.

Facebook Sporting [Arquivo]

Vinagre pretendia fazer carreira no estrangeiro, e foi isso que perseguiu. No Mónaco trabalhou com Leonardo Jardim, mas não chegou a jogar pela equipa principal. Em 2017 saiu para o Wolverhampton (primeiro emprestado, depois em definitivo), e acabou por somar 69 jogos pela equipa inglesa, nos quais marcou três golos.

Tapado por Jonny Otto e Marçal nos Wolves, o lateral esquerdo foi recrutado por Pedro Martins para o Olympiakos, há um ano, mas fez apenas dois jogos na primeira metade da época.

O dia 5 de janeiro de 2021 assinalou, oficialmente, o regresso a Portugal. Vinagre foi emprestado ao Famalicão e fez 20 jogos com um nível exibicional elevado, o que motivou o interesse do Sporting.

Esta é a terceira experiência de leão ao peito. Natural da Charneca da Caparica, o esquerdino começou a jogar no Barreirense, com 10 anos, mas no ano seguinte jogou nas escolas do Sporting. Depois passou duas temporadas no Belenenses, mas entre 2012 e 2015 voltou a jogar de leão ao peito, antes de emigrar.

Registo FPF

Seis anos depois está de volta, por empréstimo, mas com opção de compra.

A concorrência é de peso, pelo menos para já. Nuno Mendes já mostrou que é mais do que uma revelação, e a experiência de Antunes é valorizada por Amorim, mas Vinagre chega para baralhar as contas.