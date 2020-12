"Conto direto" é a nova rubrica do Maisfutebol, que dá voz a protagonistas dos escalões inferiores do futebol português. As vivências, os sonhos e as rotinas, contados na primeira pessoa.



Everton, 37 anos, avançado do Pedras Rubras





«Antes do treino passeio os cães e levou os meus filhos à escola. Como tivemos jogo ontem, perdemos 2-1 – fiz assistência para o golo -, quem jogou fez um treino mais leve. Começámos às 10h00 e fizemos uns passes e um jogo de futvólei. Depois fizemos banhos de gelo e de água quente e fiquei despachado por volta do meio-dia.



Regresso a casa para almoçar com a minha esposa e de seguida vamos ao ginásio. Volto para tomar banho e, entretanto, é hora de ir buscar os meus filhos à escola. Ainda tenho de voltar a passear os cães antes de levar os meus filhos ao futebol. É a rotina de um pai (risos).



Tenho três filhos: um tem 12 anos, o outro nove e o mais novo tem sete. Eles jogam no Castêlo da Maia. O mais novo ainda não joga, o futebol não é a cara dele. Ele gosta mais de cantar e de dançar, é mais artístico.



Everton jogou futsal antes de dar os primeiros passos no futebol.





Nem sempre joguei futebol. Primeiro joguei futsal durante muito tempo. Tornei-me profissional no Goianiense e, entretanto, fui para o Barueri que foi onde tudo realmente começou. Fui campeão e subi à série A3 do Campeonato Paulista. No ano seguinte fui o maior artilheiro da prova.



Depois desses desempenhos, recebi propostas de Portugal, da Coreia do Sul, do Kuwait e da Holanda. O meu empresário nunca me disse quais eram os clubes portugueses que me queriam, só me deu a escolher os países. Portugal e Holanda eram as prioridades, porque tinha ambição de jogar na Europa. Ele só me disse para que clube ia no dia do meu casamento. Foi uma espécie de presente.



Porém, como os meus ídolos, o Ronaldo e o Romário, tinham jogado na Holanda antes de saírem para a equipas de maior expressão, acabei por optar pelo Heracles.



Correu melhor do que esperava. Sou um ícone e o melhor marcador da história do clube na primeira divisão. Quando vou à Holanda, sou abordado por alguns pilotos dos aviões que me pedem fotografias. À saída do aeroporto, os polícias perguntam-me quando volto. Foi a melhor escolha que fiz, sem dúvida.



Joguei dois anos com o Bas Dost no Heracles. Foram as melhores épocas do clube, chegámos a conseguir a qualificação para os play-offs da Liga Europa, mas perdemos na final com o Groningen. Ainda assim, foi um ano incrível e no qual marquei mais golos. Acabei com um golo a mais que o Bas Dost. Ele era incrivelmente inteligente e eu jogava à volta dele. Ele deixava espaço para mim e eu para ele. Foi uma grande dupla.



Quando o Bas Dost saiu da Holanda, mudou de número e perdi o contacto com ele. Tentei arranjar o número dele quando ele jogava no Sporting, mas ninguém sabia como chegar a ele. Assim que ele saiu, deram-me um número alemão, mas era um que já tinha tentado há uns anos. Nunca mais falámos.



Everton fez dupla com Bas Dost no Heracles.



Naturalmente, surgiu o interesse de alguns clubes como a Real Sociedad e um da Grécia, o Panathinaikos ou o Olympiakos, mas só soube disso quando o mercado tinha fechado. O presidente do Heracles não me queria perder e por isso não me libertava. Além disso, o meu contrato com o clube era longo.



Acabei por ir para a Arábia. Já tinha 30 anos e queria respirar novos ares, conhecer uma nova cultura. Apareceu a proposta do Al Nassr que é um clube com uma grandeza fora do normal e com adeptos incríveis. Financeiramente não tinha como recusar.



Ainda joguei no Shanghai Shenxin. A China é um lugar de excelência com uma cultura incrível. Vivi lá um ano e meio e fiz muitas amizades que ainda hoje mantenho.



Voltei para o Brasil, joguei no Guarani, Taubaté e subi à série B. Ainda tive propostas de clubes da série C e D, mas não queria estar lá. O meu desejo era regressar à Europa.



Tive oportunidade de ir para o Cinfães. O clube abriu-me as portas e deu-me todo o apoio que precisava para trazer a minha família e morar em Portugal. Fiz uma boa temporada a nível pessoal, mas o clube não teve êxito. Como fiz bastantes golos, o Paredes quis contratar-me. No entanto, o campeonato acabou mais cedo por causa da pandemia.



Moro no Câstelo da Maia e reuni-me com o presidente do Pedras Rubras. Fizeram-me uma proposta muito boa. O clube tem uma estrutura fora do normal para o Campeonato do Portugal e foi ótimo para mim. Estou perto de casa, num clube com história e numa equipa que tem um misto de jogadores experientes, como o Rui Sacramento e o Rui Lima, e jovens.



Continuo a jogar por paixão, pelo gosto de entrar em campo. Ainda quero sentir aquela adrenalina, sabe? E quero continuar a fazer o que amo e sempre fiz. Encontrei um clube que me dá todo o apoio e que me deixa à vontade. Tanto eu como a minha família estamos felizes. Podia estar a jogar num outro sítio ou a ganhar mais dinheiro, mas não é o que penso.



Portugal é a minha nova casa.»