Antonio Rüdiger, central de 32 anos, é baixa nos próximos meses para o Real Madrid. O jogador sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e, segundo a imprensa espanhola, deverá ficar de fora durante cerca de três meses.

O defesa esteve recentemente ao serviço da seleção da Alemanha, tendo sido titular nos dois encontros a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Rüdiger não constou na lista dos convocados para o jogo frente à Real Sociedad e rapidamente soaram os alarmes. O Real Madrid prontamente emitiu um comunicado, confirmando a baixa do jogador.

Assim, Xabi Alonso perde uma figura importante na defesa merengue, contando ainda com nomes como Alaba, Asencio, Militão e Huijsen.