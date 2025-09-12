Antonio Rüdiger, central de 32 anos, é baixa nos próximos meses para o Real Madrid. O jogador sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e, segundo a imprensa espanhola, deverá ficar de fora durante cerca de três meses.

O defesa esteve recentemente ao serviço da seleção da Alemanha, tendo sido titular nos dois encontros a contar para a qualificação para o Mundial de 2026. 

Rüdiger não constou na lista dos convocados para o jogo frente à Real Sociedad e rapidamente soaram os alarmes. O Real Madrid prontamente emitiu um comunicado, confirmando a baixa do jogador.

Assim, Xabi Alonso perde uma figura importante na defesa merengue, contando ainda com nomes como Alaba, Asencio, Militão e Huijsen.

RELACIONADOS
«Nuno era como um moribundo, que tinha de ganhar os jogos todos»
VÍDEO: Leonardo Jardim emociona-se após vitória no clássico
«Uns dirão Mbappé, Messi ou Ronaldo, mas não troco Haaland por ninguém»
Mbappé, Vitinha ou Yamal? Simeone tem um jogador favorito e não é nenhum destes