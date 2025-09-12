Rüdiger
Real Madrid: Rüdiger lesiona-se e é baixa para os próximos meses
Defesa-central de 32 anos sofreu uma lesão muscular na perna esquerda
Antonio Rüdiger, central de 32 anos, é baixa nos próximos meses para o Real Madrid. O jogador sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e, segundo a imprensa espanhola, deverá ficar de fora durante cerca de três meses.
O defesa esteve recentemente ao serviço da seleção da Alemanha, tendo sido titular nos dois encontros a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.
Rüdiger não constou na lista dos convocados para o jogo frente à Real Sociedad e rapidamente soaram os alarmes. O Real Madrid prontamente emitiu um comunicado, confirmando a baixa do jogador.
Assim, Xabi Alonso perde uma figura importante na defesa merengue, contando ainda com nomes como Alaba, Asencio, Militão e Huijsen.
Parte médico de Rüdiger.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2025
